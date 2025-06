Отговор на атаката на САЩ: Иран удари с ракети Израел (ВИДЕО)

Израелските военни заявяват, че Иран е изстрелял нова вълна от 30 ракети към Израел и призовават хората да се укрият. „Преди известно време армията на отбраната на Израел идентифицира ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел“, се казва в изявление на Израелските отбранителни сили. Първи неофициални данни сочат, че поне 10 ирански ракети са пробили израелската ПВО - Още: Иран уверява: Няма опасност за хората след ударите на САЩ

„Отбранителни системи работят, за да пресекат заплахата“, се казва в изявлението, добавяйки, че на обществеността е „инструктирано да влезе в защитено пространство и да остане там до второ нареждане“. Само че вече има и видеокадри, които ясно показват, че иранските ракети нанасят поражения по гражданска инфраструктура:

This Iranian missile wave saw the largest percentage of hits this year. pic.twitter.com/1qQX6s5sRj

Вече има и други сателитни данни - как поне 50 петролни танкера опитват бързо да минат през Ормузкия проток, защото страхът, че сега Иран ще го затвори, расте ежесекундно. Новата вълна от ракети е първата, изстреляна от Иран, откакто САЩ обявиха, че са атакували ядрените съоръжения на Иран.

Chaos in Strait of Hormuz: Over 50 oil tankers are urgently trying to exit, fearing an immediate Iranian blockade. pic.twitter.com/76JJZMuTpi