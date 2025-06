"Месец на натиск": Украйна разкри руските запаси от ракети и дронове, Кремъл развива познат наратив (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски инструктира дипломатите на страната да започнат месец на натиск върху Русия, за да се засили международната подкрепа за Киев. Това заявиха на 21 юни самият държавен глава и външният министър Андрий Сибиха. Целта е да се ограничат възможностите на страната агресор да произвежда "средства за терор", каза топ дипломатът на Украйна в национален ефир. "Предстои ни важен месец. Месец на натиск върху агресора. Месец на пълна дипломатическа мобилизация, пълноценно използване на дипломацията с цел приближаване на справедливия и устойчив мир към Украйна", отбеляза Сибиха.

"Следващият месец трябва да бъде месец на натиск върху Русия. Натиск със санкции. Приемане на нови пакети от санкции - както на ниво ЕС, така и на ниво национални правителства. Ако Путин и неговите подръжници нагло отхвърлят мирните усилия, отхвърлят прекратяването на огъня, отхвърлят всичко - те трябва да бъдат подложени на унищожителни икономически удари. Подчертавам - унищожителни", каза още Сибиха, цитиран от УНИАН, като призивът му очевидно е насочен към САЩ - Доналд Тръмп още не е наложил наказателни мерки на Москва въпреки отдавна изтеклия "ултиматум" от две седмици. В тях диктаторът Владимир Путин така и не промени позицията си и продължава да отказва примирие, докато бомбардира украински градове.

Пореден пример - снощи руснаците атакуваха индустриална зона и жилищни сгради в Краматорск, Донецка област, както и центъра на Славянск в същия регион. В Славянск има поне една жертва, разрушени са къщи. Починалият е 17-годишно момче, а трима други са ранени, съобщиха местните власти.

Анрдий Сибиха допълни, че въпросът е свързан преди всичко с намаляването на тавана на цените на петрола, засилването на вторичните санкции, затварянето на пътищата за заобикаляне на ограниченията, достъпа на Русия до оръжейни компоненти, със замразените активи и мерки срещу руски банки: ЕК измисли как да издои още повече Путин в помощ на Украйна.

Украйна търси военна помощ, Русия складира ракети и прави нов дрон

Украйна продължава да разчита на западните си съюзници за оръжейна помощ. Германия и Канада ще помагат с финансиране за разширяването на производството на украински дронове за прехващане на вражески цели, каза Зеленски.

❗️🇨🇦🇩🇪 Canada and Germany will help fund the expansion of Ukraine’s production of interceptor drones, according to President Zelensky. pic.twitter.com/MiKAs14RkZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2025

Междувременно Русия е разработила нов дрон за проследяване на украинската противовъздушна отбрана и мобилните огневи групи в близост до границата и фронтовата линия. Той лети на височина 1-3 км, предава аналогово видео на разстояние над 50 км и използва управление чрез ELRS - това е високопроизводителна връзка за радиоуправление с отворен код. Събраната информация се използва за набелязване на трасета за навлизащите в Украйна дронове "Шахед".

⚠️🇷🇺 Russia has developed a new drone to track Ukrainian air defenses and mobile fire groups near the border and frontline. It flies at 1–3 km altitude, streams analog video over 50+ km, and uses ELRS control. Intel gathered is used to chart paths for incoming Shaheds. pic.twitter.com/UcXKpw6qPU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2025

"Шахед"-ите невинаги са успешни методи за нападение - доста често те се прехващани и падат, както в този случай в Черно море край Одеса:

A Shahed drone was captured on video crashing straight into the sea near Odesa. pic.twitter.com/J48dTWeINj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2025

Оръжейният арсенал на Русия включва над 1950 стратегически ракети и хиляди безпилотни самолети, съобщи на 21 юни новинарската агенция РБК-Украйна, като се позова на изявление на украинската агенция за военно разузнаване (ГУР). Според ГУР цифрите отразяват запасите на Руската федерация към 15 юни. През май и юни Москва предприе поредица от масирани ракетни нападения и нападения с дронове срещу украински градове - включително мащабен удар срещу Киев на 17 юни, при който загинаха 30 души, а над 170 бяха ранени. През изминалия месец Русия многократно счупи собствения си рекорд за нападения с дронове срещу Украйна.

Ракетните запаси на Русия включват до 500 балистични ракети „Искандер-М“, както и до 150 хиперзвукови ракети „Кинжал“. Москва разполага и с до 60 балистични ракети KN-23, произведени в Северна Корея и изпратени ѝ от диктатора Ким Чен Ун. В допълнение към балистичните ракети Русия притежава до 300 крилати ракети „Искандер-К“, до 260 крилати ракети „Х-101“, до 280 крилати ракети „Х-22/Х-32“ и над 400 крилати ракети „Калибър“. Страната произвежда до 195 ракети на месец, съобщиха от украинското разузнаване.

Москва също така се стреми да увеличи производството на дронове - от 170 на 190 броя на ден, според ГУР. Към 15 юни Русия е разполагала с над 6000 ударни дрона от типа "Шахед" и над 6000 броя евтини примамки, които имитират иранските "Шахед".

На 20 юни украинският експерт по радиоелектронна борба Серхий Бескрестнов заяви пред УНИАН, че по негови оценки Русия е увеличила седем пъти производствените си възможности на „Шахед“. Бескрестнов съобщи, че агресорът се готви да построи още един завод за производство на иранските дронове - на неуточнено място, и прогнозира, че руските ударни пакети скоро може да включват до 800 "Шахед"-а - в сравнение с 300-400, които Русия обикновено изстрелва при нощните удари срещу Украйна.

Украйна същевременно продължава да нанася удари по руските позиции, включително да унищожава техника - първото видео е от удар по радар 9S36M, част от системата за противовъздушна отбрана „Бук-М3“. Оператори от 14-и отделен безпилотен полк, с подкрепата на съседни части, са го открили и са го унищожили:

❗️🇺🇦 Operators of the 14th Separate UAV Regiment, with support from neighboring units, detected and destroyed a 9S36M radar, part of the Buk-M3 air defense system. pic.twitter.com/A3WApCmqCy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2025

🔥🇺🇦 Powerful airstrikes hit Russian crossings and positions. Precision strikes captured by the UTAC team. pic.twitter.com/K6xRrvvcTJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2025

Кремъл с нова опорка за Украйна - "мръсна бомба"

Служители на Кремъл, изглежда, подновяват фалшивия разказ, че Украйна възнамерява да използва „мръсна бомба“ срещу Русия, вероятно в опит да повлияят на западните дискусии за предоставяне на допълнителна военна помощ на Киев, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). На 20 юни Путин отговори на въпрос на модератора на панела на Петербургския международен икономически форум дали Украйна ще използва мръсна бомба (конвенционално взривно вещество, примесено с радиоактивен материал, което не е ядрено оръжие) срещу Русия. Диктаторът каза, че това би било „колосална грешка“ и че Русия ще отговори пропорционално на всички заплахи. Путин подчерта, че отговорът на използването на мръсна бомба би бил „катастрофален“ за Украйна, но отбеляза, че няма доказателства, че Киев възнамерява да използва такова оръжие.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев се възползва от изявлението на Путин и на 21 юни заяви, че Русия ще отговори с тактическо ядрено оръжие, ако Украйна използва мръсна бомба. И през 2022 г. руснаците използваха този разказ с пропагандна цел.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Известно намаляване на руската военна активност в Украйна отбелязва украинският генщаб на дневна база. На 21 юни е имало 171 бойни сблъсъка - със 17 по-малко спрямо предходното денонощие, съгласно официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 140 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 31 повече за денонощие. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 26 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думите на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб от над 6300 изстреляни снаряда, като тук на дневна база има промяна с около 1300 нагоре. Руската армия е използвала 3410 FPV дрона "камикадзе", т.е. с около 328 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление отново са най-интензивните боеве – украинската армия твърди, че е отблъснала 53 руски пехотни нападения през изминалия ден, колкото и на 20 юни. В спомагателното от юг Новопавловско направление – с изглед към Днепропетровска област – руснаците са атакували 9 пъти и атаките им в района на Мирно, Шевченко, Вилно поле и Новопол са били отблъснати, твърди генщабът на украинската армия. Иначе на второ място по брой сражения за денонощието е Лиманското направление с 21 руски нападения. В Курска област е имало 17 атаки на силите на Путин, по 15 - в Торецкото и Северското направление, 11 - в Краматорското направление. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сражения за деня.

Няма особена промяна на фронта, като е потвърден руски напредък единствено в посока Новопавловка - в Днепропетровска област, на административната граница с Донецка област, както и в района на Велика Новоселка, отчита ISW.

(КАРТА) В първия случай става въпрос за източната част на село Запорожие (южно от Новопавловка, да не се бърка с град Запорожие, административен център на едноименния регион) - вероятно руснаците са превзели селището. Руското министерство на отбраната и военните блогъри приписват превземането на елементи от 36-а мотострелкова бригада.

Публикувани на 21 юни геолокализирани кадри показват, че руските сили наскоро са напреднали в западната част на Шевченко, северозападно от Велика Новоселка, и вероятно са превзели селището.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" направи обзор за седмицата и отчете че „офанзивната лятна кампания на руската армия“ вървяла с пълна скорост. "Успешно, макар и бавно, се пробива в редица направления, но противникът също така поддържа висока бойна стабилност и провежда организирана отбранителна операция", казва каналът. Той отчита напредък в Сумска област, където се превземало "село след село", на признава, че украинските сили държат направлението при Тьоткино в съседната Курска област и контраатакуват от Сумска област.

"Руските въоръжени сили пробиват в Константиновското направление (Константиновка е северозападно от Торецк и там руските сили направиха "джоб" на фронта, бел. ред.), а врагът задържа настъплението край Ступочки. Пробиваме през Комар към Днепропетровска област, противникът копае нови позиции и разменя територия и мобилизационни ресурси за време. Зеленски директно заяви, че ще изчака промяна в политическите ветрове и нови доставки. Нашите сили очевидно разчитат да изтощят противника и да превърнат тактическите му кризи в оперативни, а след това и в реални провали на фронта на украинските въоръжени сили", тълкува "Два майора". "Невъзможно е да не се отбележи повишаването на ефективността на нашите далекобойни оръжия", твърди още каналът.

Въпреки това не бива да се очаква "рязка промяна на ситуацията през лятото", прогнозира "Два майора". Всичко зависело от външнополитическата ситуация и "способността на Запада да продължи да харчи за антируски мерки". В духа на руската пропаганда каналът пише, че ЕС бил увлечен "в по-нататъшна милитаризация, дълга и кървава: гражданското общество също се подготвя".

Украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер+", акцентира върху руския обстрел в Краматорск. Той пише, че "цяла нощ похитителите са удряли Краматорск с КАБ, около 10 на брой, и в резултат на това са стреляли по жилищни сгради".

"По посока на Купянск - по магистралата Купянск - Дворична, между Кондрашовка и Западно - се водят активни сражения и честно казано, засега с променлив успех ще успеем да изтласкаме руснаците, докато те не ни изтласкат обратно почти до самата магистрала", прогнозира той.

През изминалата нощ - от 22:30 ч. московско време на 21 юни до 02:55 ч. на 22 юни - системите за предупреждение за противовъздушна отбрана на Русия унищожили 11 украински дрона - 9 над територията на Брянска област и по един над Смоленска област и незаконно анексирания Крим, гласи сводката на руското министерство на отбраната.

