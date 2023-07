Джокович: Алкарас е събрал най-доброто от мен, Надал и Федерер (ВИДЕО)

Нещо повече: Джокович е категоричен, че никога в кариерата си не е играл срещу толкова завършен тенисист, като го определи за най-добрия в света. 20-годишният испанец запази първото място в световната ранглиста, а вече има две титли от Големия шлем.

"В последната година хората говорят, че в играта на Алкарас има елементи от Федерер, Надал и мен. Съгласен съм с това, мисля, че той е събрал най-доброто от трите свята", каза Джокович след загубения петсетов финал, който го лиши (засега) от 24-та титла от Шлема.

"Надявам се да развием добро съперничество, това ще е добре за мен. Той ще е в Тура доста дълго време, не знам колко ми остава на мен. Досега сме изиграли само три мача, нека видим. Два от тях бяха тази година в късните етапи на турнири от Големия шлем. Надявам се да играем на US Open, защо не? Добре е за спорта, когато се срещат номер 1 и номер 2 в света и играят почти пет часа, пет сета", каза още Джокович.

"Не очаквах той да играе толкова добре на трева, но той доказа, че е най-добрият тенисист в света, без съмнение. Играе фантастичен тенис на различни настилки и заслужава своето място в ранглистата. За 20-годишен има впечатляващо психическа устойчивост и зрялост. Това е впечатляващо. Има и нагласата на испански бик за битка, боен дух, има страхотна защита. Никога не съм играл срещу такъв тенисист, Карлос е завършен тенисист", завърши Ноле.

Ето и какви бяха първите думи на Карлос Алкарас след триумфа на Уимбълдън.

