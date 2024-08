Джокович дарява всичките си приходи от Игрите в Париж

Сръбският тенисист Новак Джокович ще дари всичките си приходи от Олимпийските игри в Париж за благотворителност. Това разкриха медиите в родината на 37-годишния състезател. Както е известно Ноле триумфира със златния медал от Игрите във френската столицата, след като на финала се наложи над Карлос Алкарас.

Новак Джокович заработи 200 хиляди евро, след като триумфира на тенис турнира на Олимпийските игри в Париж. Парите идват от Олимпийския комитет на Сърбия, който награждава с въпросната сума всеки златен медалист на страната.

