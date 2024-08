Александър Вучич: Сърбия ще построи музей на Новак Джокович

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че скоро в западната ни съседка ще започне строеж на музей, посветен на живата тенис легенда Новак Джокович. Бившият номер 1 ранглистата на ATP наскоро добави единственото липсващо отличие в своята витрина - олимпийско злато.

„Скоро ще започнем строеж на музей на Новак Джокович, за да покажем колко уважаваме това, което е направил, но и да привлечем туристи“, каза Вучич по време на обиколка на строежа на сръбския Национален стадион в Сурчин край Белград, цитиран от националната телевизия РТС.

„Знаете ли колко китайските държавници ценят Новак – вижда се, когато искате да им подарите ракета на Новак Джокович, а те не смеят да приемат подаръка, защото смятат, че е твърде скъп“, допълни той. Строежът на сръбския Национален стадион започна на 1 май тази година и е предвидено да има капацитет от 52 000 седалки и 4500 паркинг места. Същевременно тече строежът и на комплекс за изложението ЕКСПО, което ще се проведе в Белград през 2027 г, предава БТА.

Exciting news! The Novak Djokovic Museum, honoring the tennis legend and Olympic gold medalist, is set to open in Belgrade by EXPO 2027. A must-visit attraction! 🇷🇸🥇🏆🎾 #NovakDjokovic #Serbia #OlympicGames #Paris2024 https://t.co/HWXRP6ISTp