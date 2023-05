Джокович: Никога не сме били приятели с Надал и Федерер

Джокович говори в Рим, където продължава да защитава титлата си от миналата година. „Никога не сме били приятели. Това е невъзможно между съперници. Никога обаче не сме били и врагове. Винаги съм уважавал Федерер, той е един от най-великите за всички времена, но никога не сме били близки”, откровен бе той пред италианските медии.

Сърбинът разкри, че е вечерял с Надал преди време и шеговито отбеляза, че през последните 15 години го вижда по-често от майка си. „Рафа е само една година по-възрастен от мен. И двамата сме зодия близнаци. Но и с него приятелството е невъзможно. Винаги съм го уважавал много. Благодарение на Федерер и него, аз съм това, което съм в момента. Нашето съперничество ще ни обединява винаги и съм благодарен за това. Надал е част от моя живот", допълни Джокера.

