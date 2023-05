Искри на корта: Нори уцели Джокович в гръб, Ноле го изгледа смъртоносно (ВИДЕО)

Нори бурно празнуваше спечелените си точки в откриващия сет, въпреки че изоставаше в началото, а Джокович отговори по подобен начин в хода на мача. Нещата започнаха да се разгорещяват във втория сет, когато Нори изстреля удар в крака на Джокович, след като сърбинът се беше обърнал с гръб към мрежата.

Djokovic thought that his shanked ball was going out of play so he turned around.



I can see why he got annoyed because he thought he had lost the point already but Norrie didn't have any wrong intentions either. He immediately apologized too pic.twitter.com/kqX6Lmep1T