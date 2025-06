Джокович обясни защо феновете никога не са го обичали, колкото Федерер и Надал

Носителят на 24 титли от турнири от Големия шлем Новак Джокович обясни защо фенове на тениса никога не са го обичали, колкото големите му съперници на корта – Роджър Федерер и Рафаел Надал. Сърбинът бе категоричен, че той е бил излишният в уравнението – този, който не е трябвало да бъде там. Ноле говори пред швейцарското издание „20min.ch“ като бе категоричен, че привържениците така и не са го приели за равен с Федерер и Надал.

Новак Джокович допълни, че винаги се е възхищавал на Роджър Федерер и Рафаел Надал и никога не е казвал лоша дума за тях. Сръбският тенисист разкри, че именно с испанеца се е разбирал най-добре по време на турнирите от Тура. Ноле също така заяви, че фактът, че някой е негов съперник, не означава, че той го мрази или му желае злото.

