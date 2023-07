Джокович отрони сълза за хейтърите и влетя на финала на Уимбълдън (ВИДЕО)

Както и в предишните мачове, публиката на централния корт в Лондон бе срещу Новак. Сърбинът, който спокойно може да бъде наричан най-велик тенисист за всички времена, трябваше да се "храни" от хейта, който се изливаше срещу него от трибуните.

Още в първата седмица на Уимбълдън Джокович призна, че се радва, че феновете са срещу него, защото това го мотивира допълнително. И на полуфиналите ситуацията не бе по-различна, като Новак дори си позволи да подразни критиците си, отронвайки иронично сълза.

Жестът на Новак дойде в третия сет, когато успя да спечели трудно подаването си за 5-5. Той се обърна към мястото на трибуните, откъдето чуваше най-много освирквания, за да жестикулира как въпросните фенове вече могат да поплачат за неговите успехи.

На Ролан Гарос Джокович спечели рекордна 23-та титла от Големия шлем, но през тази година гони още едно невероятно постижение - да спечели календарен Шлем. До момента никой не е успявал да го направи, а Новак бе близо през 2021-ва, но загуби финала на US Open.

На големия финал Джокович очаква победителя от срещата Карлос Алкарас - Даниил Медведев. За да спечели календарен Шлем, Ноле трябва да триумфира на Уимбълдън и на US Open (вече спечели другите два турнира - Australian Open и Ролан Гарос).

Novak Djokovic:



“I feel 36 is the new 26… this sport has given me so much in life.. I’m eternally grateful. I’ll try to be honest&return the favor to this sport&play as much as I possibly can” ❤️



pic.twitter.com/4gOfXtS8uV