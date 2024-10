Джокович с мили думи към Федерер след финала в Шанхай (ВИДЕО)

Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович се обърна към дългогодишния си голям опонент на корта Роджър Федерер след финала на Мастърса в Шанхай. Швейцарецът бе на трибуните за мача между Джокович и Яник Синер, спечелен от италианеца, а Новак призна, че да играе пред Федерер го прави малко по-нервен от обичайното.

Роджър Федерер се отказа от тениса през 2022-ра, а сега за пръв път швейцарецът гледа на живо от трибуните мач на Джокович. Ноле оцени високо присъствието на Роджър, който бе в компанията на Карлос Алкарас, който пък отпадна още на четвъртфиналната фаза от чеха Томаш Махач. Сърбинът поздрави и двамата тенисисти след приключването на финала със Синер.

"Хубаво е да видя Роджър на трибуните", каза Ноле, а публиката изригна в аплодисменти. "Не съм свикнал да те виждам на трибуните. Иска ми се да беше тук, на корта, да играеш с нас. Това може би е първият път, в който играя пред теб. Днес бях подложен на голямо напрежение. Страхотно е - благодаря, че си тук, Карлос също. Благодаря ви, че сте част от този мач", добави Джокович.

А ето какво каза Яник Синер за Новак Джокович след победата над сърбина.

"I wish you were here on the court playing with us..."@DjokerNole is all of us 🥺@rogerfederer | @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/JLHzdehcj8