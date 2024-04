Дъжд спря Григор Димитров да приключи Кецманович в Монте Карло (ВИДЕО)

Доиграването между Григор и Кецманович ще се проведе на същия корт, но преди това от 12:00 часа ще се изиграе 1/8-финалния двубой между Алекс де Минор и Алексей Попирин. Това означава, че доиграването на двубоя на Гришо ще бъде в ранния следобед (ако няма нови дъждове).

Любопитното е, че ако Григор стигне до победата, то малко по-късно през деня ще трябва да излезе за нов мач от 1/8-финалите. Там съперник на Гришо би бил победителят от двойката Холгер Руне - Сумит Нагал. Тази среща също не се доигра, като бе прекъсната при резултат 6:3, 2:1 в полза на датчанина.

Как се разви до момента мачът на Григор срещу Кецманович, четете в Sportlive.bg!

