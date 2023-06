Ето кой ще е съперник на Гришо в третия кръг на Ролан Гарос (ВИДЕО)

Днес представителят на Германия се наложи над италианеца Яник Синер. Двубоят бе изключително оспорван и се наложи да се изиграят всички пет сета, за да бъде определен победителя. Срещата завърши при резултат 7:6(0), 6:7(2), 6:1, 6:7(3) и 5:7 в полза на Даниел Алтмайер.

What it means 🧡



Take a bow @daniel_altmaier!#RolandGarros pic.twitter.com/lhYKiiNQht