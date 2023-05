Григор вече не е атлет на Nike, Джокович го приветства в неговото "семейство" (ВИДЕО)

Новината изненада феновете на Гришо, които бяха свикнали да го наблюдават в екип на Nike в продължение на повече от десетилетие. Българинът имаше устойчиво партньорство с американския бранд, който обаче е приключил със старта на тазгодишния Ролан Гарос.

Само преди броени дни Григор стигна до финал на турнир в Женева, където бе облечен в Nike. От тази седмица той вече носи екипите на Lacoste - компания, основана през 1933 година от френската тенис легенда Рене Лакост.

От самата компания, която е основен партньор на Ролан Гарос, също се похвалиха с новото си попълнение. Lacoste облича и водещи тенисисти като Новак Джокович и Даниил Медведев, а в миналото е обличала и Мартина Навратилова, Анди Родик и Саманта Стоусър.

Джокович не пропусна да приветства Григор в семейството на Lacoste. "Добре дошъл в семейството, братко", написа Ноле в социалните мрежи. Сърбинът също стартира с експресна победа в Париж, но след това не пропусна да се забърка в политически скандал (ВИДЕО).

A new🐊 has been spotted in @rolandgarros 👀



Welcome to the #TeamLacoste, Grigor #Dimitrov! pic.twitter.com/VAdCcBIKd0