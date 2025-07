Фаворитът за трофея в Лондон не допусна грешка и ще играе финал на Уимбълдън за трета поредна година

Първият финалист на тазгодишното издание на Уимбълдън се казва Карлос Алкарас! Испанецът победи Тейлър Фриц с 6:4, 5:7, 6:3, (6)6:7 на 1/2-финала, за да си осигури шанс за трети трофей в Лондон. Макар че даде сет на своя опонент, Карлитос бе непоколебим по пътя си към трети пореден финал на "свещената трева". 22-годишният тенисист очаква развоя на мегасблъсъка между Новак Джокович и Яник Синер, за да разбере срещу кого ще защитава короната си на Уимбълдън.

Очаквано Алкарас започна по-активно в срещата и направи ранен пробив още във втория гейм. Това бе достатъчно за испанеца, за да спечели първия сет с 6:4, след като и двамата взеха останалите си подавания. В началото на втория сет се видя събуждане в играта на американеца, който беше решен да се върне в мача. Двамата играеха гейм за гейм, когато Фриц проби в края и изравни резултата в срещата.

Taylor Fritz wins the 2nd set 7-5 against Carlos Alcaraz at Wimbledon



Tied 1-1 pic.twitter.com/b19Ahwi8K7