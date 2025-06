Федерер и Надал аплодираха великото шоу на Алкарас и Синер във финала на Ролан Гарос

Двете легенди на тениса Роджър Федерер и Рафаел Надал не можаха да се въздържат да свалят шапките си пред Карлос Алкарас и Яник Синер за 5-часовото им представление на финала на Ролан Гарос. Световният №1 водеше с два сета и имаше три мачбола в третия сет, но младият испанец успя да ги спаси и да пренесе мача в пет сета, за да спечели с 4:6, (4)6:7, 6:4, 7:6(3), (10)7:6(2).

Битката в Париж между двете нови звезди на тениса се превърна в най-дългия финал в историята на Ролан Гарос. Малко след края на срещата 20-кратния носител на титлата от Големия шлем Роджър Федерер се включи в социалните мрежи, за да похвали "наследниците" си. Той сподели снимка с Алкарас и Синер и написа: "Днес в Париж имаме трима победители. Карлос Алкарас, Яник Синер и красивата игра на тениса. Какъв мач!"

От друга страна, 14-кратният шампион на Ролан Гарос Рафале Надал сподели снимка на Алкарас и Синер от финала и написа: "Какъв велик финал на Ролан Гарос! Поздравления на Карлос Алкарас! Поздравления и на Яник Синер за великата битка."

