Григор Димитров заяви участие в любим турнир

Първата ракета на България Григор Димитров заяви участие в един от любимите му турнири. Става въпрос за надпреварата от сериите АТР 500 в Куинс. Родният тенисист ще използва участието си в престижния турнир, който се провежда в английската столица Лондон, за да се подготви за предстоящия Уимбълдън. Надпреварата в Куинс ще стартира на 16 юни и ще продължи до 22-ри.

Григор Димитров обаче ще бъде в неизгодна позиция, тъй като няма да бъде поставен в основната схема. Това означава, че той ще трябва да започне участието си на турнира в Куинс от първия кръг на надпреварата. Причината е, че Гришо изпадна от Топ 15 на световната ранглиста, а участие в Лондон са заявили някои от най-добрите тенисисти, които също искат да се подготвят за частта от сезона, в която ще се играе на трева.

Winner at Queen's on Sunday, @GrigorDimitrov has arrived at #Wimbledon #6daystogo pic.twitter.com/NFINLhq4qV