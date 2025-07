Израел започна операция срещу хутите - атакува кораб, на който бяха пленени българи (ВИДЕО)

Самолети на израелските военновъздушни сили, ръководени от разузнавателни данни, нанесоха удари по обекти на йеменските бунтовници хути, които са подкрепяни от Иран и са едни от най-активните пълномощници на Техеран в Близкия изток, що се отнася до атаки срещу Израел и съюзниците му. Поражения са нанесени на пристанищата Ходейда, Рас Иса, Салиф и електроцентралата Рас Канатиб, съобщиха след полунощ на 7 юли израелските ВВС.

"Ударите бяха насочени към обекти, използвани за прехвърляне на ирански оръжия и за нападение на израелски цивилни граждани с безпилотни летателни апарати и ракети", гласи съобщението на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ/IDF).

В същото време Al Arabiya и телевизионният канал N12 съобщават, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху е наблюдавал операцията, наречена "Черно знаме", от самолета си на път за Вашингтон.

‼️🇮🇱✈️At this moment, the Israeli Air Force is bombing port infrastructure and Houthi military targets in Yemen.



The airstrikes were preceded by a missile launch toward Israel by the Houthis, followed by an Israeli warning urging the Yemeni population to immediately evacuate… pic.twitter.com/GfwPsSQeBU