Григор Димитров завърши в топ 5 по процент победи през 2024-а, само четирима са пред него

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров завърши в топ 5 по победи в процентно отношение за 2024 година. Гришо спечели 71,9% от мачовете си през годината, с което са нарежда на пето място. Пред него са единствено Яник Синер, Карлос Алкарас, Новак Джокович и Александър Зверев.

Григор изигра 64 мача през годината, като записа 46 победи и само 18 загуби. Само Синер, Алкарас и Джокович имат по-малко загуби от българина през сезона, като Ноле има и 18 изиграни мача по-малко спрямо Гришо. Със своите 71,9% спечелени мачове Димитров оставя зад себе си редица играчи от топ 10 на света, сред които Даниил Медведев и Тейлър Фриц.

Абсолютен лидер е световният номер 1 Яник Синер, който завърши сезона с невероятните 73 победи и едва 6 загуби. Той е първенец и по двата показателя, а процентът спечелени мачове на италианеца се равнява на 92,4%. Втори идва Карлос Алкарас с 54 победи и 13 загуби (80,6%). Трето е Новак Джокович с 37 победи и 9 загуби (80,4%).

Александър Зверев се нарежда четвърти с 68 победи и 21 загуби (76,4%), а след това е Григор със своите 46 победи и 18 загуби (71,9%). Даниил Медведев е шести със 70,8%, следват Томи Пол със 70,3%, Тейлър Фриц с 69,7%, Алекс де Минор с 69,1%. 6-ият в света Каспър Рууд е с 67,1%, а осмият в света Андрей Рубльов има едва 62,3%.

When Grigor was healthy in 2024 he played at top 5 level! No question about that. @GrigorDimitrov @danielvallverdu @DelgadoJamie pic.twitter.com/p2TDFrUrIW