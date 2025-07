Григор Димитров записа нова победа на Уимбълдън и си уреди дуел срещу световния номер 1 в тениса

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров се класира за 1/8-финалите на Уимбълдън за втора поредна година, след като отстрани австриеца Себастиан Офнер с 6-3, 6-4, 7-6(0) за малко над 2 часа игра в среща от третия кръг на тазгодишния турнир на "свещената трева" в Лондон. Българинът, който само преди няколко седмици се отказа още на старта на Ролан Гарос, сега записа трета поредна победа и си уреди двубой срещу световния номер 1 Яник Синер. А успехът срещу Офнер бе победа номер 100 за Григор в Големия шлем.

Григор продължи доброто си представяне от победите над Йошихито Нишиока и Корентен Муте, като сервисът на българския тенисист отново бе на много високо ниво. Той записа 15 аса - срещу 7 за Офнер, който в миналия кръг отстрания световния номер 13 Томи Пол. Гришо реализира и 3 от 6-те си точки за пробив в мача, докато Офнер се възползва от само една от трите си възможности. Българинът превъзхождаше австриеца и по уинъри: 34 срещу 28, и особено по непредизвикани грешки: само 13 срещу цели 27 за Офнер.

Началото на двубоя се забави заради дъжд, а след това бе прекъснат заради преваляване и в първия сет на срещата. Димитров проби в четвъртия гейм за 3-1, което се оказа достатъчно да затвори частта безпроблемно с 6-3. В началото на втория сет Григор спаси два брейкбола, а в следващия гейм проби Офнер, за да поведе с 2-1. Австриецът не намери сили да върне пробива и загуби частта с 4-6. В началото на третия сет австрийският тенисист проби за 2-0, но Гришо веднага върна пробива. Стигна се да тайбрек, където Димитров спечели със 7:0 точки.

Сега Димитров ще срещне Яник Синер, който разгроми испанеца Педро Мартинес в три сета. До момента Гришо има една победа и четири загуби от Синер, но двамата никога не са се срещали на трева. Припомняме, че Яник допусна загуба от Александър Бублик преди дни на турнира в Хале, а миналата година отпадна на 1/2-финалите на Уимбълднън. Кога ще се играе срещата със Синер от 1/8-финалите, може да следите в пълната програма на Григор Димитров за Уимбълдън 2025.

