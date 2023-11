Григор: Няма да плача, но съм много емоционален

Гришо сподели след победата срещу Циципас, че „просто изживява момента“ и допълни, че напоследък пътят му на професионален тенисист е доста забавен. Димитров допълни, че срещу гръкът е показал добра игра и не е спирал да вярва в успеха си.

Grigor HIM-itrov 🫡@GrigorDimitrov defeats Tsitsipas 6-3 6-7 7-6 to reach his first Masters 1000 final in SIX years 🥵#RolexParisMasters pic.twitter.com/CRnLWr3L2M