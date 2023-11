Страхотно! Феноменален Гришо мина през световния № 6 и е на финал в Париж (ВИДЕО)

Григор Димитров стартира по страхотен начин мача и успя да пробие съперника си още във втория гейм, за да поведе с 2:0. След това двамата тенисисти си размениха по един гейм за 3:1 в полза на Гришо. Димитров и Циципас продължиха да взимат своите сервис геймове и така се стигна до резултат 6:3 за българина, който затвори и частта.

Вторият сет бе много оспорван като двамата тенисисти си размениха сервис геймове и резултатът стана 4:4. В деветия гейм Димитров бе много близо до пробив, който можеше да му донесе и крайния успех в мача, но Цицпас съумя да спечели своето подаване и да поведе с 5:4 След това се стигна до нова размяна на геймове и така двубоят влезе в тайбрек.

