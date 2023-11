"Окачете го в Лувъра": Шедьовърът на Григор, който остави в захлас Париж (ВИДЕО)

Най-красивият удар на Григор Димитров в двубоя срещу поляка дойде в шестия гейм на първия сет. Тогава българинът излезе в близост до мрежата, а Хуркач опита да направи лоб, с който да го прехвърли. Това, което последва обаче, хвана неподготвен и самия поляк.

Григор направи няколко крачки назад и скочи високо във въздуха за атрактивен смач с бекхенд с гръб към корта. Ударът, който е един от най-трудните за изпълнение в тениса, бе сполучлив и донесе ценна точка на българина, която вдигна феновете в залата на крака.

От Tennis TV побързаха да покажат на повторение магическото изпълнение на Григор, като добавиха коментар към него: "Окачете го в Лувъра". Насладете се на красивия удар на Григор Димитров във видеото по-долу:

Hang it in the Louvre 🖼



All the angles of @GrigorDimitrov's INCREDIBLE overhead 😍#RolexParisMasters pic.twitter.com/HInInkm1vT