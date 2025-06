Силни взривове край иранската ядрена централа в Бушер (ВИДЕО)

Този следобед в пристанищния град Бушер в Иран са се чули мощни експлозии, съобщават три полуофициални ирански медии, цитирани от "The Times of Israel". До този момент не е ясно каква е причината за взривовете и дали са свързани с американската атака по ключови ирански ядрени цели в ранните часове на 22 юни. В Бушер се намира единствената известна иранска атомна електроцентрала, която се управлява с руска помощ. Иранските власти не съобщават за проблеми в централата до момента.

Three large explosions were heard in the Bushehr Air Base, southern Iran, according to Iranian media. pic.twitter.com/IUFP5rxZJe

Според местни медии ударите са нанесени от страна на Израел. Според различни публикации е ударено летището в Бушер, но все още няма подробности.

Според беларуската опозиционна медия NEXTA израелските военновъздушни сили нанасят удари по цели в Бушер, Язд и Табриз. Атакувани са предполагаеми обекти на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), включително оръжейни складове и инфраструктура на ракетни бази. Иранските медии съобщават за пет удара по базата "Ghadir" и ракетно съоръжение в Язд, извършени от Израел.

NEXTA потвърждава информацията, че в Бушер Израел се е прицелил в международното летище. В района са чути серия от експлозии. В града се намира и ядрена електроцентрала, но засега не се съобщава за щети по съоръжението.

💥 The Israeli Air Force is striking targets in Bushehr, Yazd, and Tabriz



Under attack are suspected Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sites, including weapons depots and missile base infrastructure. Iranian media report five strikes on the “Ghadir” base and a missile… pic.twitter.com/Ay8esNVgbs