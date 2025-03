Григор стигна до тотално изтощение в Маями - хванаха го под ръка, за да го изведат от корта (ВИДЕО)

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров стори нов изключителен подвиг, след като достигна до 1/2-финалите на силния турнир от сериите Мастърс 1000 в Маями. Гришо се нуждаеше от паметен обрат срещу Франсиско Серундоло, за да го победи с 6-7(6), 6-4, 7-6(3). Срещата продължи почти 3 часа, а двамата тенисисти играеха на високи обороти през целия мач, като това доведе и до тоталното изтощение на Гришо след срещата.

Григор Димитров срещна здрав отпор от аржентинския си опонент, като трябваше да се бори за всяка една точка. Гришо отказа да се предаде и дори спаси мачбол, а накрая показа характер в тайбрека на последния сет, за да спечели. След последната точка Димитров дори нямаше сили да отиде до мрежата, за да се поздрави със Серундоло, като аржентинецът първо мина през съдията на стола, а после отиде до българина, за да се прегърнат.

Grigor Dimitrov hits an INCREDIBLE shot against Cerundolo in Miami



Running down every ball relentlessly and refusing to give up



Stunning passing shot winner before he falls down on the floor



This effort… This player… wow



Take a bow 🇧🇬



pic.twitter.com/EwsWvf4jvo