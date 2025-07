Взривове и лава: Земетресението в Камчатка събуди вулкан (ВИДЕО)

Земетресението в Камчатка събуди вулкана Ключевская сопка, съобщиха от геофизическата служба към руската академия на науката. Наблюдава се изтичане на лава по западния склон и взривове. Ключевская сопка е най-високият активен вулкан в Европа. Неговата височина е 4754 м. За последен път той беше активен през юни 2023 г. Земетресението в Камчатка стана най-силното за последните 70 години в региона, то беше с магнитуд от 8,8 по Рихтер. Вероятно то е най-мощното от март 2011 г., когато японското крайбрежие пострада от трус с магнитуд 9 по Рихтер.

🔥🔥russia is the only country where even geology has joined the resistance.



After one of the strongest earthquakes in history, the highest volcano in Eurasia suddenly erupts?



Seems like Mother Nature herself is done living under putin. pic.twitter.com/uKBrDaEiEg