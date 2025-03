Гришо оглави любопитна класация

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров оглави любопитна класация. 33-годишният хасковлия стана №1 сред тенисистите, родени след 1990-та, по победи в турнирите от сериите Мастърс 1000. Както е известно, в момента Гришо участва на Мастърс-а в Индиън Уелс. Българският тенисист стартира с успех надпреварата, след като във втория кръг се наложи над представителя на Португалия – Нуно Боржеш.

Победата над Нуно Боржеш бе под номер 145 за Григор Димитров в турнирите Мастърс. По този начин той изпревари с един успех втория в своеобразната класация – Александър Зверев. Германският тенисист има на сметката си общо 144 успеха в надпреварите от тази категория. Трети е черногорецът Милош Раонич със 125 победи. Четвъртата позиция е за руснака Даниил Медведев, който има на сметката си 105 успеха, а петото място е за гръка Стефанос Циципас, който е със 103.

