Григор Димитров показа впечатляващи неща на старта в Индиън Уелс (ВИДЕО)

Ракета номер едно на България в тениса Григор Димитров най-после счупи каръка и записа победа. Той стори това в първия си мач на сериите "Мастърс" в Индиън Уелс - при това в 2 сета, 6:3, 6:4 срещу коравия португалец Нуно Боржеш. Следващият му съперник ще бъде определен между Себастиан Корда и Гаел Монфис. Досега Димитров беше играл само веднъж с Боржеш, но загуби много неприятно и то на Australian Open, припомнете си: Григор Димитров - Нуно Боржеш: Кога и къде да гледаме старта на Гришо на Индиън Уелс?

В тазгодишното издание на надпреварата в Мелбърн, Димитров не успя да завърши мача си в първия кръг и отпадна след отказване. След месец извън корта, той се завърна в игра, но загуби в Доха от Иржи Лехечка в два сета, а в Дубай не можа да довърши срещата си срещу Кристофър О'Конъл и то след като падна с 0:6 в първия сет. Към момента Григор заема 15-о място в световната ранглиста, докато Боржеш е 36-и.

Българският тенисист започна агресивно двубоя, като спечели жребия и избра да сервира първи. Още в откриващия гейм той реализира два аса и безпроблемно спечели подаването си. Боржеш отговори с гейм на нула, но Димитров натисна съперника си, проби за 3:1 и взе контрол върху сета. Проблемите за португалеца се увеличиха, тъй като първият му сервис не работеше. При 4:1 в полза на Димитров той получи нови две точки за пробив, но Боржеш успя да се спаси. Въпреки това, българинът демонстрира отлична игра, включително зрелищно изпълнение, при което догони къса топка и я пласира точно на линията. При 5:3, Григор се възползва от колебанията на Боржеш и затвори сета с пробив, с което затвърди доминацията си на корта.

D 🔥 I 🔥 M 🔥 I 🔥 T 🔥 R 🔥 O 🔥 V @GrigorDimitrov with an IMPOSSIBLE get at #TennisParadise ! pic.twitter.com/MRWrbtJejY

В началото на втория сет Боржеш успя да избегне ранен пробив, но Димитров продължи да доминира. Той спечели подаването си на нула, след което стигна до две брейк точки, реализирайки още първата за 2:1 гейма. Оттук нататък Григор трябваше единствено да печели собствените си сервис геймове, за да стигне до победата. Най-напрегнатият момент в мача дойде в шестия гейм, който продължи почти 20 минути. Димитров се изправи пред 5 точки за пробив, но успя да се измъкне и да удържи подаването си. След това Боржеш намали резултата на 3:4, но Димитров не му остави шанс и го постави в ситуация да сервира за оставане в мача. Португалецът издържа напрежението, но при 5:4 в полза на Григор получи още една точка за пробив, която българинът спаси със силен сервис. Малко по-късно Димитров сложи край на двубоя след час и 33 минути, предаде БГНЕС.

Battling through 💪@GrigorDimitrov fights off Nuno Borges 6-3 6-4 to move into the last 32 🎉#TennisParadise pic.twitter.com/zgXflWHw7X