Гришо прегази германец експедитивно и чака силен, но удобен противник в Маями (ВИДЕО)

Полякът надви Себастиан Корда с 2:1 (7:6 (5); 6:7(5); 6:3). Гришо, който в предния си двубой от надпреварата елиминира трудно Алехандро Табило, и бъдещият му съперник до момента са играли един срещу друг четири пъти. При всички мачове триумфира нашият състезател.

Първият сет бе взет експедитивно от най-добрия ни тенисист за впечатляващите 24 минути. Димитров проби още във втория гейм. Не срещаше никакви трудности при свой сервис, а направи нов брейк за 5:1. Последва гейм на нула, за да може хасковлията да поведе безкомпромисно в общия резултат.

Григор Димитров стартира втората част на изключително ниво и набързо поведе с 0:30 с перфектни удари. Той запази аванса и проби Ханфам. В третия гейм българинът отново взе сервис гейм на германеца, а същото стори и в петия. Световният номер 12 приключи двубоя със забележителното 6:0. На свое подаване Гришо не даде нито една точка на противника в този сет. Трите си брейка пък направи "на 30".

ОЩЕ: Григор Димитров: Може да съм близо до края, но не толкова близо, колкото се говори

Welcome to the Dimitrov Ballet 🕺@GrigorDimitrov #MiamiOpen pic.twitter.com/DB08KCSlSz