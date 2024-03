След невероятен обрат: Григор Димитров оцеля в Маями! (ВИДЕО)

Гришо стартира директно от втория кръг заради добрия си ранкинг (11-ти в света). Той се изправи за първи път срещу чилиеца Табило, а срещата им се отложи с ден заради дъждовете над Маями. А още от първия гейм в мача стана ясно, че за Григор предстои много тежък сблъсък...

Табило започна мача със сервис гейм на нула, а Гришо му отвърна със същото. Първият сет продължи с размяна на бързи сервис геймове, но при 3-4 българинът трябваше да отрази три брейкбола, за да спаси подаването си. До пробив в сета така и не се стигна, за да се стигне до тайбрек.

Там Григор поведе с 4:3 точки, но след това Табило го обърна, за да спечели тайбрека с 5:7 точки и да вземе сета. Във втората част двамата продължиха да печелят подаванията си без проблеми. В средата на сета Димитров притисна Табило, като имаше три брейкбола, но ги пропиля.

Така сетът отново завърши без пробиви, за да се стигне до нов тайбрек. В него Алехандро Табило поведе с 5:2 точки, но нервите на чилиеца не издържаха и той не успя да затвори мача. Григор показа характер и спечели пет поредни точки, за да спечели сета и да вкара мача в трети сет.

