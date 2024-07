Григор Димитров сгази сърбин и тръгна с чиста победа на Уимбълдън (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира с победа участието си на третия за годината турнир от Големия шлем – Уимбълдън. Първата ни ракета се наложи над представителя на Сърбия Душан Лайович с категоричното 3:0 (6:3, 6:4 и 7:5).

Гришо доминираше през по-голямата част от мача, но допусна спад в играта си в третия сет. Въпреки това хасковлията показа класата си и постигна чиста победа на старта на турнира.

Григор Димитров започна по отличен начин срещата и още във втория гейм реализира пробив, за да поведе с 2:0. След това българинът отново спечели подаването си и затвърди пробива. До края на първия сет двамата тенисисти си разменяха геймове и в крайна сметка Гришо затвори частта с 6:3.

