Гришо среща 73-я в света на старта на Мастърс-а в Шанхай

Първата ракета на България Григор Димитров научи името на първия си съперник на турнира от сериите Мастърс в Шанхай. Става въпрос за 25-годишния белгиец Зизу Бергс, който днес победи представителя на домакините Жижен Жанг с 6:4 и 6:3 в първия кръг на надпреварата.

До момента Гришо и Бергс са се срещали един-единствен път на корта. Това се случи през тази година, когато двамата се изправиха един срещу друг на 1/16-финалите на турнира от Големия шлем – Ролан Гарос. Тогава българинът се наложи над белгиеца с 6:3, 7:6 (4), 4:6 и 6:4.

Zizou stuns the home hero 🫢@ZizouBergs records his first ever Masters 1000 win over Shanghai native Zhizhen Zhang 6-4 6-3!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/rhLegY4PH7