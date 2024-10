Пак се събраха: Григор и Джокович тренират заедно в Шанхай, притеснения и при двамата (ВИДЕО)

Голямата тенис звезда на България Григор Димитров и сръбската легенда Новак Джокович отново се събраха заедно. След като миналия месец двамата изиграха демонстративен мач в София, сега Гришо и Ноле са заедно и в Шанхай, където проведоха съвместна тренировка преди началото на Мастърса.

Григор Димитров замина за Китай доста по-рано от Джокович, тъй като имаше намерение да участва на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. Той обаче се оттегли от участие в последния момент, за да си даде допълнително време за възстановяване от контузията, която го тормози в последните седмици.

The Crowd for Djokovic in China 🤯🤯



The Most loved Tennis player in china 🐐❤️ pic.twitter.com/IUq6dU6oA6