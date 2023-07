И протестиращи не спряха Григор за перфектен старт на Уимбълдън (ВИДЕО)

По програма Димитров трябваше да изиграе първия си мач още във вторник, но неспирните дъждове над кортовете на Ол Ингланд Клъб отложиха срещата с Шимабукуро. Двамата все пак излязоха на корта в сряда, но срещата отново бе белязана от прекъсвания.

Григор спечели убедително първия сет с 6-1, като в края на частта имаше кратко прекъсване заради преваляване. В началото на втория сет пък мачът на Гришо бе прекъснат от екоактивисти (ВИДЕО), които в знак на протест срещу производството на нови изкопаемите горива разпръснаха конфети по целия корт.

По-късно отново заваля дъжд и паузата се удължи. Това обаче не наруши ритъма на Григор, който продължи да доминира на корта. Той даде само два гейма на съперника си във втората част, а в третия сет японецът стигна до само един спечелен гейм.

Във втория кръг Григор Димитров ще се изправи срещу победителя от двойката Иля Ивашка - Федерико Кория. В третия кръг пък българинът може да срещне 10-ия в света Франсис Тиафо, който преди няколко седмици спечели турнира на трева в Щутгарт.

ОЩЕ: ВИДЕО: Търсят име на "изобретен" от Григор гениален удар

Just stop oil sitting protest on court 18 as Grigor Dimitrov plays Sho Shimabukuro. Two protestors burst onto court with orange confetti. #WIMBLEDON pic.twitter.com/33ogjUhSre