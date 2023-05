ВИДЕО: Търсят име на "изобретен" от Григор гениален удар

31-годишният Димитров може и да няма спечелена титла от Големия шлем, но през годините успя да спечели сърцата на феновете с красивата си игра и джентълменското си поведение. Българинът е автор и на някои от най-красивите удари, които често попадат в различни класации.

Наскоро популярната Туитър страница We Are Tennis публикува видео на гениален удар от Григор Димитров, за който дори не успя да намери точно название. От страницата се обърнаха към последователите си, за да ги призоват да дадат име на изключителния удар на Гришо.

"Знаете ли как се нарича този удар на Григор Димитров?", попитаха от We Are Tennis. Вижте страхотното изпълнение на Гришо, което бе направено по време на турнира в Маями:

Do you know how to name this shot by Grigor Dimitrov? 🤔



(🎥 @tennistv) pic.twitter.com/MY79u8KFUe