"Искам да изкарат 7 часа и 30 минути, до 30-28 в петия сет": Медведев не ги жали (ВИДЕО)

На въпрос от журналист кого би искал да срещне на финала, ако стигне до там, Медведев отговори: "Работата е там, че Яник играе толкова добре сега, така че, ако съм 100% честен с вас, ако ме попитате с кого - да кажем, че съм на финала - искам да играя: с Новак, който никога не е губил тук, каквото и да е, и който прави някакви луди статистики, или с Янник, който не губи сет, дори когато губи с 5:1 в тайбрека и други подобни неща... Аз, като че ли, не знам (усмихва се). Наистина не знам. Искам да изкарат 7 часа и 30 минути, тайбрек 30-28 в петия сет, а след това може би да видим дали са малко уморени в неделя", шеговито си пожела номер 3 в ранглистата на ATP на пресконференцията след успеха над Хуркач.

"Не, мисля, че ще бъде страхотен мач. Наистина ще му се насладя, доколкото мога. Ще се подготвям за мача си все пак, но ако имам малко време да гледам, ще му се насладя. Те имаха страхотно съперничество в края на сезона на Дейвис Къп. Наистина ще му се насладя и да видим кой ще спечели, а след това се надявам да ме попитате нещо преди финала", завърши руснaкът с усмивка, намеквайки че се надява да излезе победител от полуфиналния дуел, в който ще премери сили с Карлос Алкарас или Александър Зверев.

