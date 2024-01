Медведев постигна драматична победа и е на 1/2-финал на Australian Open (ВИДЕО)

Медведев, който загуби два финала в Мелбърн, игра почти четири часа срещу поставения под № 9 Хуркач, а утре ще премери сили с испанеца Карлос Алакарас или германеца Александър Зверев. Хуркач успя на два пъти да заличи пасив от един сет, но в същото време спечели само пет от 15-те си възможности за пробив.

ОЩЕ ОТ AUSTRALIAN OPEN: Джокович отпусна сет, но не и място на 1/2-финалите

ANOTHER marvellous moment in this quarterfinal match.



Hubi and Daniil have put on a show 🍿#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis#Kia • #MakeYourMove • @Kia_Worldwide pic.twitter.com/07v5L5fhSG