Джокович отпусна сет, но не и място на 1/2-финалите на Australian Open (ВИДЕО)

Тейлър Фриц показа добра игра, но Джокович просто не му остави шанс да се бори за крайната победа. Американецът успя да измъкне втория сет, но след това силите му го изоставиха, за да може Ноле да спечели последните два сета по категоричен начин.

Novak Djokovic blows a kiss to Nick Kyrgios after winning a point against Fritz 😂 pic.twitter.com/EaDkDyUs2r

Това бе девета поредна загуба за Фриц от Джокович, като американецът все още няма победа срещу сърибна. Ноле пък направи още една крачка към рекордна 11-а титла на Australian Open. Сърбинът е първият тенисист, който си осигури място на полуфиналите при мъжете.

ОЩЕ: Култовият Рафа Надал: Жалко, че Джокович съществува (ВИДЕО)

Novak Djokovic taking 'serve and volley' to the next level 😳#AusOpen pic.twitter.com/fArt6fmLfk