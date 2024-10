Изненадата е факт! Алкарас е аут от Мастърс-а в Париж! Късметът се усмихна на Гришо

Карлос Алкарас е аут от турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж! Световният номер 2, който се намираше в потока на Григор Димитров, отстъпи с 1:2 (1:6, 6:3, 5:7) пред местния тенисист Юго Умбер в двубой от третия кръг на надпреварата, продължил 2 часа и 17 минути.

Ugo Humbert’s reaction after beating Carlos Alcaraz in Paris.



He screams into the crowd.



The crowd screams back.



A Parisian man beating one of the best players in the world in Paris…



He’ll remember this moment & these emotions forever.



Joy. 🥹



