Извънземно! Вездесъщ Алкарас обърна Синер в един от най-великите финали в историята на тениса (ВИДЕО)

Уау! Няма думи, с които да се опише спорът за трофея на Ролан Гарос за 2025 година! Яник Синер и Карлос Алкарас изиграха един от най-великите финали в историята на тениса, но победата бе за испанеца, който защити титлата си от миналата година. Алкарас постигна първия си обрат от 0-2 сета, и то срещу световния номер 1, побеждавайки го с 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2). Епичната 5-сетова битка продължи рекордните за турнира 5 часа и 31 минути - и се доближи на 22 минути от абсолютния рекорд в Големия шлем от финала между Новак Джокович и Рафаел Надал на Australian Open 2012. А Алкарас буквално мина през 9-те кръга на Ада - спаси 3 поредни мачбола и прекъсна серията на Синер от три поредни титли в Големия шлем. С това Карлос постигна петата си поредна победа на финал в Шлема - продължава да няма загуба в спор за трофей от най-висок ранг.

Карлос Алкарас обърна Яник Синер в инфарктен финал на Ролан Гарос

Финалът стартира обещаващо, като двамата тенисисти се "захапаха" още от първата точка. Двубоят започна на сервис на Синер, който трябваше да се бори над 10 минути и да спаси три брейкбола, за да не допусне пробив. В ответния гейм италианецът на свой ред имаше точка за пробив, но също не се възползва. В третия гейм Алкарас пропиля нови два брейкбола. Все пак при 2-2 испанецът направи пробив, който веднага бе върнат от Синер в следващия гейм. Малко по-късно на Алкарас му се наложи да спасява нов брейкбол за 4-4. Сервирайки за оставане в сета обаче, испанецът даде точка за пробив на Синер, а италианецът го наказа, спечелвайки частта с 6-4.

Синер дръпна с два сета аванс

След 62 минути равностойна битка в първия сет, втората част започна с доминация на Синер. Световният номер 1 направи ранен пробив, за да поведе с 3-0. В следващите геймове сервиращите се справиха и не допуснаха да се стигне до точки за пробив. Синер се доближи на гейм от спечелване на втория сет, повеждайки с 5-3. Сервирайки за сета, италианецът също показа колебания и изостана с 0:30 точки. Синер изравни резултата, но след това Алкарас стигна до брейкбол и го реализира, за да върне пробива. Последваха няколко бързи гейма, за да се стигне до тайбрек. Там Синер си осигури четири поредни сетбола, като в крайна сметка спечели със 7:4 точки, за да вземе сета със 7-6.

Алкарас прекъсна серията на Синер от 31 поредни спечелени сета в Големия шлем

Третата част започна с размяна на пробиви. Синер стартира сета с пробив на 15, но Алкарас успя да намери сили веднага да върне пробива. Постепенно испанецът започна да взима превес на корта, като се видяха първите признаци на умора у Синер. В четвъртия гейм Алкарас проби опонента си, а след това затвърди брейка за 4-1. В няколко поредни гейма Яник бе в ролята на догонващ и изглеждаше, че няма как да върне пробива, но в последния момент - при 3-5, успя да се задържи в сета и да пробие сервиса на испанеца. Още в следващия гейм обаче Алкарас успя да поведе с 40:0 на сервис на Синер, осигурявайки си три сетбола, като се възползва още от първия, за да вземе сета с 6-4. Така Алкарас сложи край на серията на Синер от 31 поредни спечелени сета в Големия шлем.

Алкарас спаси три поредни мачбола, за да вкара мача в пети сет

Четвъртият сет започна по-трудно за Алкарас, който още в първия гейм трябваше да играе при резултат 40:40, но се измъкна невредим. След това Синер спечели подаването си на нула, за да атакува отново сервиса на испанеца. Яник стигна до брейкбол, но не успя да го реализира. Стигна се до размяна на още няколко бързи гейма, като Синер взе още едно от подаванията си на нула за 3-3. Натискът на Синер даде резултат в седмия гейм, когато италианецът поведе с 40:0, за да реализира пробив на нула. Световният номер 1 затвърди пробива, а след това пак поведе с 40:0, осигурявайки си три мачбола. Алкарас отрази и трите точки за спечелване на турнира и принуди Синер да сервира за мача.

Испанецът взе тайбрека на четвъртия сет

Загубените мачболи обаче повлияха негативно на Синер, който бе пробит на 15. Той не взе точка и на следващия сервис гейм на Алкарас. Италианецът все пак докара четвъртия сет до тайбрек, спечелвайки последния си сервис гейм в частта. Синер тръгна с минипробив, но Алкарас го върна, а след това направи два поредни аса. Последва нов минипробив за испанеца за 4:2 точки. След това Алкарас стигна до три поредни сетбола и още в първия шанс успя да реализира за 7:3 точки, за да вземе частта със 7-6.

Ранен пробив в петия сет даде аванс на Алкарас

Последният пети сет започна по мечтан начин за Алкарас, който влезе с настроение и успя да пробие Синер. Испанецът поведе с 40:15 и си осигури два брейкбола, като се възползва от втория опит. Карлос затвърди пробива с добро подаване за 2-0 гейма. Синер можеше да върне пробива в четвъртия гейм, след като имаше два брейкбола, но не се възползва. В шестия гейм пък италианецът бе ощетен, след като топка в аут не бе отсъдена като такава, и то при резултат 30:30. Макар и изнервен от съдийската грешка, Синер се събра емоционално и намали изоставането си до 3-4 със сервис гейм на нула.

And Alcaraz gets the first break in the final set 🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/RuXB7Zdpad — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2025

Синер върна пробива в последния възможен момент, за да остане в мача

Последва размяна на нови два сервис гейма, за да може Алкарас да сервира за титлата при 5-4. И когато изглеждаше, че действащият шампион ще довърши главния претендент за титлата, Синер намери сили да върне пробива. Италианецът успя да поведе с 40:15, осигурявайки си два брейкбола, за да може да изравни геймовете за 5-5. Алкарас не се отказа и веднага натисна сервиса на Синер в продължителен гейм, който все пак бе спечелен от италианеца за 6-5. Алкарас също трябваше да се потруди, за да спечели подаването си за 6-6 и да вкара мача в тайбрек.

В шампионския тайбрек, в който се играе до 10 точки, 15-те хиляди зрители на трибуните станаха свидетели на изумителна доминация от Алкарас. Испанецът, който само веднъж е губил мач над 4 часа, показа, че има изключителна воля и характер. А Синер сякаш отново се огъна в дълъг и напрегнат двубой, както се е случвало и в минали двубои. Карлос направи три минипробива и в крайна сметка дръпна със 7:0 точки. До края Яник взе две точки за чест, но загуби кралския тайбрек с 2:10 точки, за да може Алкарас да вземе сета със 7-6 и да триумфира за втори път на Ролан Гарос.

