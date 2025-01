Яник Синер постигна 20 поредни победи. Дори и да ги удвои, рекордът на Джокович ще остане непоклатим

Световният номер 1 в тениса Яник Синер затвърди невероятната си форма, постигайки 20-а поредна победа. Той надви американеца Бен Шелтън и се класира за финала на Откритото първенство на Австралия, като това бе и 13-ата му поредна победа на турнира след завоюваната титла в Мелбърн през 2024-а. Дори и с тази победна серия обаче италианецът остава много далеч от първенците за най-дълга победна серия - Новак Джокович и Роджър Федерер.

С победата си над Шелтън италианският тенисист постигна най-дългата победна серия в кариерата си. Той записа 13-а поредна победа и на мачове от Големия шлем, като стори и нещо невиждано от 32 години. А с тези 20 поредни победи във всички турнири Синер се нарежда на шесто място сред тенисистите с най-дълги серии, като се изравнява с руснака Даниил Медведев, който също има серия от 20 победи, постигната в периода 2020 - 2021 година.

Абсолютен рекордьор по брой поредни победи в ATP тура е Новак Джокович с невероятните 43 успеха. Той постига това в периода 2010 - 2011 г. На втора позиция идва Роджър Федерер с 41 поредни победи, записани в периода 2006 - 2007 г. На трето място се нарежда Рафаел Надал с 32 поредни победи през 2008 г. Анди Мъри има 28 поредни победи в периода 2016 - 2017 г., а Хуан Мартин Дел Потро е с 23 от 2008 г.

