Яник Синер стори нещо невиждано от 32 години насам и избухна със забавен коментар за треньорите си (ВИДЕО)

Световният номер 1 Яник Синер подчини американеца Бен Шелтън с 3:0 (7:6 (2), 6:2, 6:2) за 2 часа и 36 минути на корта в двубой от 1/2-финалите на Australian Open. В спора за титлата 23-годишният италианец ще се изправи срещу Александър Зверев. С победата защитаващият титлата си Синер се доближи до рекорд на бившия водач в ранглистата на ATP Джим Къриър, а след срещата направи шеговит коментар за своите треньори.

Яник Синер става най-младият играч, достигнал до два последователни финала на Откритото първенство на Австралия след Къриър. Американецът стори това на 22 години през 1992-ра и 1993-та. От 32 години насам никой толкова млад (под 23 години и 6 месеца) не го беше правил, но сега Синер зае втората позиция в тази класация, измествайки Анди Мъри по месеци. Италианецът разсмя публиката на "Род Лейвър Арена" с изказване за треньорите си.

ОЩЕ: След отпадането си: Джокович избра кого да подкрепи на финала на Australian Open

Jannik Sinner becomes the youngest man to reach back to back Australian Open Finals since Jim Courier. Courier - 1992, 1993. (22 years old) Sinner - 2024, 2025. (23 years old) 🇮🇹🇺🇸 pic.twitter.com/oiECCSWOze

"Всеки един треньор, с когото съм работил, има огромно значение за развитието ми. Усетих, че имам нужда от промяна и тя дойде със Симоне и Дарън Кейхил. Двамата са различни, но се допълват. Симоне е доста тактически и е бил 161-ви в ранглистата, а Дарън - 30-и. Малко е различно", заяви Синер с усмивка, което предизвика смеха на публиката.

"Но Симоне винаги е казвал, че когато е бил тенисист, целта му е била да стане треньор. Той е прекрасен треньор. Имаме много специална връзка, може да се каже, че сме като семейство. Чудесно е, че имаме отново възможност да играем за титлата. Не искам да забравя и моя физиотерапевт, който ще бъде обиден", каза още той на корта.

Припомняме, че в другия полуфинал Новак Джокович се отказа от Australian Open 2025 (ВИДЕО и подробности вижте в линка).

Jannik Sinner spoke about his team after reaching 2nd Australian Open Final



“Simone was ranked #161 & Darren was around #30. So it’s a bit different 😂 he always said when he played his goal was to be a coach… & he’s an amazing coach” 💀



pic.twitter.com/FEEqCpO2C1