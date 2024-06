Красота! Надал и Алкарас ще играят заедно на двойки в Париж

"Не успях да спечеля медал като играч, но се надявам да го направя като капитан. Едната двойка е Надал и Алкарас, а съдбата на втората предстои да бъде решена. Убедени сме, че може да имаме повече от един медал", заяви Ферер пред вестник "Марка".

ОЩЕ: Отлично: Виктория Томова си осигури квота за Олимпийските игри в Париж

Мъжкият отбор на Испания е в състав Надал, Алкарас, Пабло Карено-Буста, Алехандро Давидович-Фокина и Марсел Гранойерс. Надал и Алкарас ще играят на сингъл и на двойки. При жените на сингъл и на двойки националният отбор на Испания ще бъде представен от Сара Сорибес-Тормо и Кристина Букса.

Припомняме, че преди дни Алкарас подчини Зверев в петсетов трилър и се възкачи на престола в Париж (ВИДЕО и подробности вижте в линка).

BREAKING: Rafael Nadal and Carlos Alcaraz to play doubles together for Spain at the Paris Olympics 🇪🇸 pic.twitter.com/H9sclyplMS