Надал след погромна загуба от Джокович: Не знам друг да е играл на такова ниво в тениса (ВИДЕО)

Споровете за това кой е най-великият играч в историята на тениса продължават. Няма съмнение, че един от претендентите за това звание е Новак Джокович, който държи рекорда за най-много титли от Големия шлем. Сърбинът помете множество рекорди в последните години и до голяма степен успя да задмине другите двама тенисисти от "Голямата тройка" - Рафаел Надал и Роджър Федерер. А след една загуба през 2016 година самият Надал признава, че Джокович е играл на невиждано високо ниво.

През 2016-а Надал и Джокович се срещат на финала на турнира Qatar Open, където сърбинът разгромява испанеца с 6-1, 6-2. Турнирът в Доха се играе на твърди кортове, а Ноле не оставя никакви шансове на Надал. Тогава Новак е номер 1 в света, а Рафа - номер 2. В този двубой Надал се чувства толкова безпомощен, че след финала казва, че никога не е виждал тенисист да играе на толкова високо ниво.

"Играх срещу играч, който правеше всичко перфектно. Не знам друг, който да играе тенис по този начин. Откакто познавам този спорт, никога не съм виждал някой да играе на такова ниво", казва Рафа Надал през 2016-а. Интервюто с Надал след мача може да гледате във видеото по-долу, докато в началото на статията може да гледате и репортаж от финала през 2016-а с най-добрите моменти от мача.

Nadal after losing to Djokovic 6-1, 6-2 in the 2016 Qatar Open Finals:



“I played against a player who did everything perfect. I know nobody playing tennis like this ever. Since I know this sport I never saw somebody playing at this level” 🐐 pic.twitter.com/jyckR7gMNs