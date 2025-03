Награда "Оскар" за Григор Димитров, Новак Джокович и Андрей Рубльов

В ранните часове на неделното утро в Лос Анджелис се раздадоха най-престижните филмови отличия по време на 97-ата церемония по връчването на наградите "Оскар". Носителите вече са известни, но филмовата треска не стихва. Тя не подмина и света на тениса, тъй като ATP Tour попита някои от звездите на корта кой от колегите им би имал шанса да успее на големия екран.

Арина Сабаленка и Карлос Алкарас определиха сръбската легенда Новак Джокович за свой фаворит, което не е изненадващ избор, имайки предвид харизмата на Ноле. Самият Джокович смята, че Андрей Рубльов ще бъде подходящ за екшън филм, тъй като има енергия и харизма. Руснакът пък заложи на един от най-близките си приятели в Тура Григор Димитров. Даниил Медведев, който отдавна "върти" конспирацията, че Карен Хачанов е четвъртият брат от фамилия Хемсуърт, не бе затруднен в избора си.

Освен звезди от киното, на церемонията по връчването на наградите "Оскар" присъстваха някои от най-големите имена в женския тенис в момента - Арина Сабаленка и Коко Гоф. Двете състезателки впечатлиха с вида си, а в интернет наградиха Сабаленка за най-добра поддържаща роля на финала на Australian Open 2025, който тя загуби от Клара Таусон.

The Oscar goes to......



Aryna Sabalenka for the best supporting role in the final of AO 2025🤪😆🤭 pic.twitter.com/wgYu70LXm5