"Легнах си в 3:30, спах пет часа": 22-годишна датчанка разби световната №1 Арина Сабаленка (ВИДЕО)

Световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка допусна сензационна загуба от 22-годишната датчанка Клара Таусон с 3-6, 2-6 и отпадна в третия кръг на силния турнир от сериите WTA 1000 в Дубай. Таусон постигна най-голямата победа в кариерата си, отстранявайки водачката в световната ранглиста, а освен това успехът идва след изключително тежки последни 24 часа, в които датчанката събра едва пет часа сън.

Във вторник Таусон трябваше да играе два часа и половина, за да победи украинката Елина Свитолина. Срещата им продължи след полунощ, а днес датчанката успя да се събере и да покаже най-добрия си тенис срещу световната номер 1 Сабаленка. Клара Таусон доминираше на корта от самото начало и не пусна инициативата до края, за да запише едва втората си победа над опонентка от топ 10.

Clara Tauson on beating Aryna Sabalenka in Dubai



“I tried to take my chance.. I’ve had a crazy 24 hours after yesterday. I slept maybe 5 hours & went to sleep at 3:30 am. I didn’t know what shape I’d come out here in. Pretty good one” 😂



pic.twitter.com/83pONQR8l5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2025

Така младата датчанка се класира за първия си четвъртфинал на турнир от веригата WTA 1000. А след мача призна, че въобще не е знаела какво да очаква от играта си, тъй като си е легнала в 3:30 след полунощ заради дългия мач със Свитолина. "Опитах се да се възползвам от шанса си. След вчерашния ден имах луди 24 часа. Спах може би 5 часа и си легнах в 3:30 ч. сутринта. Не знаех в каква форма ще изляза тук. Оказа се доста добра", каза тя след победата.

Така дубайската приказка на Таусон продължава, като на четвъртфиналите тя ще срещне Линда Носкова от Чехия. В същото време се играе и силен мъжки турнир в Доха, където Карлос Алкарас се изпоти срещу приятел от детството, който в един момент заигра сякаш е №1 в света.

Clara Tauson on beating Aryna Sabalenka in Dubai



“I tried to take my chance.. I’ve had a crazy 24 hours after yesterday. I slept maybe 5 hours & went to sleep at 3:30 am. I didn’t know what shape I’d come out here in. Pretty good one” 😂



pic.twitter.com/83pONQR8l5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2025

The biggest win of her career! 👏



Clara Tauson defeats the World No.1 Sabalenka in straight sets 6-3, 6-2 and is into the final eight! #DDFTennis pic.twitter.com/WLafeLq8MM — wta (@WTA) February 19, 2025