Невероятен спортсмен! Алкарас отсъди точка в полза на Синер в ключов момент от финала (ВИДЕО)

Младата звезда на испанския тенис Карлос Алкарас за пореден път демонстрира, че е изключителен спортсмен на корта. Испанецът собственоръчно присъди точка в полза на Яник Синер на финала на Откритото първенство на Франция, и то в ключов момент от мача. Това се случи, след като сервис на Синер бе отсъден в аут, но Алкарас провери отпечатъка на корта и призна топката за добра. А проявеният феърплей от испанеца веднага провокира аплодисментите на публиката.

Ситуацията се разигра в първия гейм на втория сет, след като Алкарас бе загубил първата част. Синер сервираше при 40:40 в напрегнат момент, за да тръгне уверено във втория сет. Той сервира мощно по правата, а съдиите отсъдиха, че топката е аут. И за Синер, и за Алкарас останаха съмнения дали топката не е закачила линията. Испанският тенисист провери следата и я изтри с крак, с което на практика даде знак към съдиите, че топката е добра и точката трябва да се присъди на опонента му.

След това Синер успя да спечели подаването си, а в ответния гейм - и да пробие Алкарас. Италианецът спечели втората част в тайбрек. Иначе спортсменството между Алкарас и Синер винаги е било на високо ниво, като наскоро Яник направи голямо признание за Карлос, което дойде след финала между двамата на Мастърса в Рим, спечелен от испанеца.

Nice sportsmanship from Carlos Alcaraz in his match against Jannik Sinner at Roland Garros.



Jannik hit a huge serve on the line that was called out.



Carlos walks up to examine the mark and says it was in and concedes the point. ❤️

