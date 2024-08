"Пас към миналото": Най-великата победа на Григор Димитров (ВИДЕО)

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Най-успешният тенисист на България Григор Димитров стартира тази седмица 14-ото си поредно участие на US Open - един от четирите турнира от Големия шлем. Именно на Откритото първенство на САЩ идва и навярно най-великата победа в кариерата на Гришо.

Григор Димитров може да се похвали с девет титли и рекордно трето място в световната ранглиста. В Големия шлем пък българинът има по един полуфинал във всеки от четирите мейждър турнира. Друг важен момент са победите на Григор над "Голямата тройка" в тениса - Джокович, Надал и Федерер.

Димитров може да се похвали с победа срещу всеки един от тримата големи. Само срещу един обаче успехът идва на най-голямата сцена - в Големия шлем. През 2019-а Григор успява да победи легендарния Роджър Федерер на US Open, за да се класира за исторически първи полуфинал в надпреварата.

Пътят на Гришо до 1/2-финалите на US Open изглеждаше невъзможен, след като само година по-рано българинът бе отпаднал още в първия кръг. Той влезе в турнира под номер 79 в световната ранглиста, което закономерно му осигури труден жребий. Но и свободата, че няма какво да губи.

Роджър Федерер успява на два пъти да поведе в резултата в сетовете. При 2:1 сета за швейцареца изглежда, че Гришо трудно може да обърне развоя, тъй като българинът рядко успява да се измъкне от такива ситуации. Той обаче вдига нивото си на игра и прави пълен обрат, за да спечели с 3:2 сета.

В последните геймове от мача на Григор му е трудно дори да следи резултата, тъй като е тотално обзет от емоции. Българинът изиграва един от най-силните си мачове - най-вече психически, за да успее да обърне един от най-великите играчи в историята на тениса. Същият онзи играч, с който Григор е сравняван през почти цялата си кариера.

Димитров трябва да чака седем мача и повече от 6 години, за да победи един от идолите си. Българинът е в серия от шест поредни загуби срещу Федерер, когато успява да го победи в онзи паметен 1/4-финал в САЩ. Това е и последната официална среща между двамата, а три години по-късно Маестрото слага край на кариерата си.

ОЩЕ: Между големите шамари и една странна целувка: Дебютът на 20-годишния Григор на US Open (ВИДЕО)

How did he...?!@GrigorDimitrov was EVERYWHERE in his QF win over Roger Federer 👟💨



Happy birthday, Grigor! 🎁 pic.twitter.com/v1aMfXx1TQ