"Побойникът" Гришо всявал справедливост сред съучениците си в Хасково (ВИДЕО)

През годините най-добрият български тенисист Григор Димитров винаги е имал репутацията на един от най-човечните спортисти изобщо. Неговите колеги в Тура често са отличавали държанието на Гришо, определяйки го като коректен, както на корта, така и извън него. През миналата година Димитров дори получи наградата на "Щефан Едберг", с която ATP удостоява най-големия спортсмен сред тенисистите. Оказва се обаче това невинаги е било така.

В последното видео на ATP Tour Гришо бе върнат към ученическите си години. От историята му става ясно, че той невинаги е бил толкова спокоен. Първата ни ракета е завършил своето средно образование в спортното училище "Стефан Караджа" в Хасково, където той дори се завърна през миналата година, да зарадва децата в родния си град.

"Бях много непослушен. Често ме гонеха от училище и ме изпращаха обратно вкъщи, защото се биех постоянно. Това се случваше, тъй като се опитвах да защитавам останалите момчета и момичета, мир и любов!", разкри Гришо, подсказвайки, че още от най-ранна детска възраст се е борил за справедливост.

Now how much fun would it have been to be at school with this lot 🤪



P.S. never leave your backpack with Andrey... 👀 🎒

@DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/Hoo2zD5Gkg