Григор Димитров: "На тениса с любов - разби ми сърцето толкова пъти, но ми даде всичко" (ВИДЕО)

Първата българска ракета Григор Димитров взе участие в интересна рубрика на ATP, в която той и други топ тенисисти споделиха своето "Любовно писмо до тениса". Гришо отправи емоционално послание, в което разказа за своя път в спорта и емоциите, които изпитва на корта.

"Скъпи тенис! Аз и ти имаме дълга любовна история! Запознах се с теб, когато бях само на 3 години. Тогава бях с много малка ракета, която получих от моята майка. Моята първа връзка с теб дойде в момента, в която удрях топката по една от разбитите стени в моя град. Нашето пътуване пое в една много различна посока, когато стъпих за пръв път на корта с баща ми, който всъщност ме научи как да играя тенис и ще съм му вечно благодарен затова", започна Димитров.

"Годините ни заедно са изпълнени с любов, разочаровния, вълнения, възмущения... Винаги ще съм ти благодарен за емоциите, които ми донесе досега. Беше любов от пръв поглед, но го разбрах по-късно. Не бях като: "О, Боже, току-що се влюбих". Просто тази любов витаеше някъде там и не погледнах повече назад, защото никога не е било нужно да си задавам въпроса дали всичко това ми харесва или не.

Помня, когато бях на 11 години и спечелих първия си голям международен турнир във Франция. Прибрах се вкъщи и гледах трофея, а когато родителите ми се прибраха, им казах: "Ще се занимавам с това". Мисля, че това беше повратната точка в живота ми", спомни си Григор за момента, в който решил да се занимава професионално с тенис.

"Тенис, ти понякога ми разбиваш сърцето. Не съм сигурен дали трябва да съм ти благодарен за това, но ти благодаря! Моментите на разочарования са тези, през които трябва да преминавам и да се уча от тях, защото тенисът използва езика на живота. Най-запомнящия се момент с теб, тенис... Не знам откъде да започна... От спечелване на Европейското първенство, когато бях на 14, през 2-те титли на "мейджър" турнирите при юношите, към невероятни мачове срещу някои от най-великите в историята на играта и спечелването на важни и специални за мен надпревари. Всеки един момент ми дава поводи за радост и затова съм ти длъжник. Продължавай в същия дух, тенис! С много любов, Григор!", каза българинът, цититран от БГНЕС.

Григор Димитров изпраща един от най-успешните си сезони, като след 6 години зивън топ 10, той отново намери място сред водещите тенисисти. Освен това той успя да спечели първата си титла от 2017-а насам, както и да оглави някои класации на ATP.

