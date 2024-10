Преди мача на Гришо: №1 в схемата Рубльов сгази французин (ВИДЕО)

Световният номер 7 Андрей Рубльов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Стокхолм (Швеция) с награден фонд от 767455 евро. Поставеният под номер 1 руснак победи категорично с 2:0 (6:4, 6:1) Александър Мюлер за само 65 минути.

Точно преди мача на Григор Димитров срещу Кентен Алис Рубльов постигна пробив за 3:2 в първия сет и затвори сета с 6:4. Във втората част френският тенисист на три пъти загуби подаването и не успя да се противопостави на руснака, който е много добър приятел на първата ракета на България.

Moving On! 👏 Andrey Rublev defeats Muller 6-4 6-1 to reach the Stockholm quarter-finals #BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/t3020V96PV

В следващия кръг Андрей Рубльов ще се изправи срещу участващия с "уайлд кард" Стан Вавринка. Швейцарецът се наложи трудно срещу Алехандро Давидович Фокина с 6:4, 3:6, 7:5. Миомир Кецманович (Сърбия) също продължава на четвъртфиналите след успех с 6:4, 4:6, 7:6 (2) срещу чилиеца Николас Хари.

First Quarter-Final of 2024! 💪



Stan Wawrinka takes out Davidovich Fokina 6-4 3-6 7-5 to advance in Stockholm#BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/m2dYWExVI0